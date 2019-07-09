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Новости Подмосковья

Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали Подмосковья

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский Участники фестиваля национальных видов спорта
Участники фестиваля национальных видов спорта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. 40 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили летние региональные фестивали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Нармин Ширалиеву.
Отгремевший в конце июня в Клину V Международный фестиваль искусств имени Чайковского собрал рекордное количество зрителей – 28 тысяч человек. Помимо выступлений участников и концертной программы публика могла посетить и фанзону.
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в Ленинских Горках за два дня посетили около 10 тысяч жителей и гостей региона.
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"Оба наших крупнейших фестиваля – Чайковского и "Jazzовые сезоны" – в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры. За пять лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное – не сбавлять темп", – подчеркнула Нармин Ширалиева.
Летние фестивали на этом не заканчиваются. В Подмосковье еще пройдет целый ряд мероприятий. Например, с 9 по 11 августа в деревне Дубровское под Истрой будет проходить сырный и фермерский фестиваль. В нем примут участие около 300 российских сыроварен и фермерских хозяйств.
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Новости ПодмосковьяНармин ШиралиеваМосковская область
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