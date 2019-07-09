Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали Подмосковья

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. 40 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили летние региональные фестивали. Об этом сообщил телеканал 40 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили летние региональные фестивали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Нармин Ширалиеву.

Отгремевший в конце июня в Клину V Международный фестиваль искусств имени Чайковского собрал рекордное количество зрителей – 28 тысяч человек. Помимо выступлений участников и концертной программы публика могла посетить и фанзону.

Фестиваль "Jazzовые сезоны" в Ленинских Горках за два дня посетили около 10 тысяч жителей и гостей региона.

"Оба наших крупнейших фестиваля – Чайковского и "Jazzовые сезоны" – в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры. За пять лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное – не сбавлять темп", – подчеркнула Нармин Ширалиева.