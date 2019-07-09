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РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоДети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
Дети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более 67 тысяч детей из Московской области посетили лагеря на базе образовательных учреждений региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда областного правительства – министра образования региона Ольгу Забралову.
Министр сообщила, что таких лагерей в этом году создано более 1,1 тысячи и каждый из них имеет определенный профиль и направление: спорт, патриотическое воспитание, экология и прочее.
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"Сам формат очень удобен: можно быть уверенным, что ребенок находится в безопасности, узнает новую информацию и развивается со сверстниками. Большая часть лагерей функционировала в первый месяц лета", – сообщила Забралова.
Она добавила, что во вторую смену откроется 105 лагерей, в которых смогут отдохнуть около 5,3 тысячи детей.
Летние лагеря дневного пребывания приобрели особую популярность в Подмосковье. В следующем году их количество планируют увеличить.
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Новости ПодмосковьяОльга ЗабраловаМосковская область
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