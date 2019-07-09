Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более 67 тысяч детей из Московской области посетили лагеря на базе образовательных учреждений региона. Об этом сообщил телеканал Более 67 тысяч детей из Московской области посетили лагеря на базе образовательных учреждений региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда областного правительства – министра образования региона Ольгу Забралову.

Министр сообщила, что таких лагерей в этом году создано более 1,1 тысячи и каждый из них имеет определенный профиль и направление: спорт, патриотическое воспитание, экология и прочее.

"Сам формат очень удобен: можно быть уверенным, что ребенок находится в безопасности, узнает новую информацию и развивается со сверстниками. Большая часть лагерей функционировала в первый месяц лета", – сообщила Забралова.

Она добавила, что во вторую смену откроется 105 лагерей, в которых смогут отдохнуть около 5,3 тысячи детей.