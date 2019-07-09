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РИА Новости

Путин призвал объединить усилия ученых для решения фундаментальных задач

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. В термоядерной энергетики и в решении других фундаментальных задач успех будет только в том случае, если объединятся усилия ученых, наладится широкое международное сотрудничество, а также взаимодействие государств и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В случае с термоядерной энергетикой и в решении других фундаментальных задач мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы и направления. Если технологическое развитие станет действительно глобальным и его не будут дробить и сдерживать попытками монополизировать прогресс, ограничить доступ к образованию, поставить барьеры на пути свободного обмена знаниями и идеями", - сказал Путин, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации.
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Второй Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) проходит в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.
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