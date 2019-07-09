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РИА Новости
Культура

Первое издание "Евгения Онегина" продано почти за 500 тысяч фунтов

Вчера, 15:39
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© Christie'sПервое издание романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Первое издание романа А.С. Пушкина Евгений Онегин
© Christie's
ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Первое издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" ушло на торгах Christie's в Лондоне за 467,2 тысячи фунтов стерлингов, превысив нижнюю планку эстимейта почти в четыре раза, сообщила РИА Новости во вторник представитель аукционного дома.
На торги "Золотой век русской литературы" были выставлены более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции. Эстимейт первого издания пушкинского романа в стихах составлял 120-160 тысяч фунтов стерлингов.
"Издание "Евгения Онегина", выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга – настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплете", - рассказала ранее представитель Christie's.
Первое редкое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, оценивавшееся в 70-90 тысяч фунтов стерлингов, ушло с молотка за 175 тысяч.
"До сих пор полный экземпляр этого двухтомника появлялся на торгах дважды", - отметила представитель аукционного дома.
© Christie's Первое издание романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Первое издание романа А.С. Пушкина Евгений Онегин
© Christie's
Первое издание романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Первое издание "Руслана и Людмилы" Пушкина продано за 143,7 тысячи фунтов стерлингов при эстимейте в 50-80 тысяч. Первое издание сборника стихов Афанасия Фета "Лирический пантеон" продано за 100 тысяч при эстимейте в 20-30.
Всего торги принесли более 2,2 миллиона фунтов стерлингов. В этом году русский департамент Christie's празднует 50-летие.
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