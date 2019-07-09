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РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Финляндии

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто "на полях" неформальной встречи глав МИД ОБСЕ.
"Поздравляю вас с назначением. Мы читали программу, в которой, насколько мы понимаем, указана преемственность отношений между Россией и Финляндией. Мы это приветствуем", - сказал Лавров, открывая встречу с Хаависто.
По сообщению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия-Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине. Лавров и Хаависто также обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов.
Неформальная встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в словацком горном курорте Высокие Татры. Основными темами для обсуждения, как ожидается, станут ситуация с безопасностью в евроатлантике и кризисы в регионе, в том числе ситуация на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Республики Казахстан Бейбут Атамкулов. Архивное фото
Вчера, 01:36
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
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ОБСЕСергей ЛавровЕвросоюзФинляндияЕвропаРоссияВ мире
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