Лавров встретился с главой МИД Финляндии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто "на полях" неформальной встречи глав МИД ОБСЕ.

"Поздравляю вас с назначением. Мы читали программу, в которой, насколько мы понимаем, указана преемственность отношений между Россией и Финляндией. Мы это приветствуем", - сказал Лавров, открывая встречу с Хаависто.

По сообщению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия-Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине. Лавров и Хаависто также обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов.