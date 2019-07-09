Лавров встретился с главой МИД Финляндии

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто "на полях" неформальной встречи глав МИД ОБСЕ.
"Поздравляю вас с назначением. Мы читали программу, в которой, насколько мы понимаем, указана преемственность отношений между Россией и Финляндией. Мы это приветствуем", - сказал Лавров, открывая встречу с Хаависто.
По сообщению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия-Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине. Лавров и Хаависто также обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов.
Неформальная встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в словацком горном курорте Высокие Татры. Основными темами для обсуждения, как ожидается, станут ситуация с безопасностью в евроатлантике и кризисы в регионе, в том числе ситуация на Украине.