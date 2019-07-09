Депутат Рады удивлен, что Зеленский не встал на защиту журналистов NewsOne

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо было встать на защиту журналистов телеканала NewsOne, чтобы не допустить срыв телемоста.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.