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РИА Новости

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь "Вояджеру-2"

Вчера, 15:38
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© NASAЗонд "Вояджер-2"
Зонд Вояджер-2
© NASA
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад. Это поможет паре старейших космических аппаратов прожить еще дольше, чем ожидают ученые, сообщает НАСА.

"Оба аппарата сейчас изучают те уголки космоса, которые мы никогда не посещали и не видели, и поэтому каждый лишний день их работы принесет нам новые открытия. "Вояджеры" продолжают удивлять нас, раскрывая тайны дальнего космоса", — заявил Эд Стоун (Ed Stone), бессменный руководитель и создатель проекта "Вояджер".

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" была запущена в космос в сентябре 1977 года, и на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами.
Сейчас, как показывают наблюдения с датчиков "Вояджера-2", они полностью покинули гелиосферу – "пузырь" из плазмы солнечного ветра, окружающего наш мир, и вышли за пределы "колыбели человечества".
Иными словами, начиная с 2012 года, когда "Вояджер-1" достиг так называемой гелиопаузы, границы между Солнечной системой и межзвездной средой, пара зондов НАСА движется через абсолютно неизвестное науке пространство, чьи свойства были загадкой для астрономов на протяжении нескольких десятилетий.
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"Вояджер-2" официально вышел в межзвездную среду
По этой причине у ученых нет никаких представлений и ожиданий насчет того, с чем столкнутся зонды по мере своего движения через космос к другим звездам. Как ожидает Стоун, "Вояджеры" проработают еще как минимум до 2020 года, и соберут информацию по свойствам межзвездной среды и границы между гелиосферой и открытым космосом.
Главная проблема и для того, и другого аппарата заключается в том, что их главный источник тепла и электроэнергии, радиоизотопные генераторы, постепенно теряют свою мощность. Это происходит из-за того, что содержащийся в них плутоний-238 обладает достаточно небольшим периодом полураспада, 87 лет.
Благодаря этому, радиоактивное "сердце" зондов сейчас вырабатывает примерно на 40% меньше тепла, чем 42 года назад, из-за чего инженерам миссии и ее научной команде уже пришлось отключить часть инструментов. Некоторые из них вышли из строя сами по себе, однако другими придется пожертвовать.
Недавно такая участь постигла один из самых важных инструментов "Вояджера-2" – датчик космических лучей CRS, доказавший вместе с плазменным прибором PLS, что этот аппарат "официально" покинул пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
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Дело в том, что этот прибор тестировался на Земле только при относительно высоких температурах, близких к комнатным, и поэтому он был оснащен специальной системой подогрева, поддерживавшей его в подобном состоянии на протяжении последних четырех десятилетий. Что с ним произойдет, если отключить генератор тепла, ученые не знали.

"Удивительно, насколько живучими оказались инструменты "Вояджеров". Мы очень гордимся тем, что они выдержали испытание временем. Долгая жизнь зондов поставила нас в ситуацию, в которой мы никогда не ожидали оказаться, и теперь нам приходится искать все возможные способы для того, чтобы оба аппарата продолжали вести исследования", — добавляет Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), со-руководитель миссии.

По ее словам, система обогрева CRS была отключена месяц назад, и сейчас датчик охладился до температуры в минус 60 градусов Цельсия. Несмотря на это, он продолжает получать информацию и пока еще не вышел из строя.
На текущий момент времени, сразу пять инструментов "Вояджера-2" продолжают работу, а также четыре научных прибора на борту его "старшего брата". Помимо CRS, в их число входят два датчика плазмы, магнетометр, а также еще один детектор, улавливающий космические частицы низкой энергии.
Отключение обогревателя и включение старых маневровых двигателей значительно продлило жизнь аппарату, однако в ближайшие годы, как предполагают Стоун и его команда, им придется отключить обогрев и у других научных приборов.
В прошлом, ученые уже проделывали подобную операцию с ультрафиолетовым детектором "Вояджера-1" – он проработал еще несколько лет после перехода в "холодный" режим. По этой причине они надеются на то, что и остальные инструменты "Вояджера-2", помимо CRS, переживут эту процедуру, что позволит ему установить новые рекорды долгожительства.
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ВояджерКосмосКосмос - РИА НаукаНАСАРИА Наука
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