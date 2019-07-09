Кудрин рассказал, почему россияне опасаются открывать свой бизнес

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, почему потенциальных бизнесменов в России недостаточно, чтобы обеспечить целевой рост экономики.

Выступая в Госдуме с отчетом за 2018 год, он заявил, что больше половины предпринимателей считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранительных органов "недостаточно справедливой и прозрачной".

Эти вопросы, по его словам, должны решаться вне национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Я считаю, национальный проект несет очень серьезную рациональную нагрузку и задачи, которые в этой сфере будут решаться. Я полностью поддерживаю цели национального проекта. Конечно, список вопросов, которые требуется решить для улучшения инвестиционного климата, не ограничиваются этим национальным проектом", — сказал Кудрин.

По его словам, это касается и вопросов контрольно-надзорной нагрузки. Например, тема регуляторной гильотины выходит за рамки нацпроекта, сказал он.

"Где-то только около шести процентов по нашим и другим опросам молодых людей хотят, готовы или желают начать бизнес, но только два процента, как вы сказали, открывают его. И это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частной инициативы, частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост", — подчеркнул глава Счетной палаты.

Он рассказал, что в бурно развивающихся странах число желающих открыть свое дело доходит до 50 процентов.