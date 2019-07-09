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РИА Новости

Кудрин рассказал, почему россияне опасаются открывать свой бизнес

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, почему потенциальных бизнесменов в России недостаточно, чтобы обеспечить целевой рост экономики.
Выступая в Госдуме с отчетом за 2018 год, он заявил, что больше половины предпринимателей считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранительных органов "недостаточно справедливой и прозрачной".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
Вчера, 14:32
Кудрин считает, что "пузыря" потребкредитования в России пока нет
Эти вопросы, по его словам, должны решаться вне национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства.
"Я считаю, национальный проект несет очень серьезную рациональную нагрузку и задачи, которые в этой сфере будут решаться. Я полностью поддерживаю цели национального проекта. Конечно, список вопросов, которые требуется решить для улучшения инвестиционного климата, не ограничиваются этим национальным проектом", — сказал Кудрин.
По его словам, это касается и вопросов контрольно-надзорной нагрузки. Например, тема регуляторной гильотины выходит за рамки нацпроекта, сказал он.
"Где-то только около шести процентов по нашим и другим опросам молодых людей хотят, готовы или желают начать бизнес, но только два процента, как вы сказали, открывают его. И это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частной инициативы, частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост", — подчеркнул глава Счетной палаты.
Он рассказал, что в бурно развивающихся странах число желающих открыть свое дело доходит до 50 процентов.
"Нам нужно улучшить отношение к предпринимательству, но и к безопасности предпринимательства", — заключил Кудрин.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
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Алексей КудринРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Накладут кучу поборов, потом кучу проверок и ВНЕЗАПНО создавать и развивать бизнес некому. Хватит помогать погибать малому бизнесу и вопрос исчезнет. В первую очередь следует отменить палочную систему и ввести адекватные сроки исправления нарушений. При первой проверке инспектор должен спрашивать: когда исправите? А уже в названный срок перепроверять и штрафовать. Очевидно такой срок должен составлять не более полугода.
9 июля, 17:11
Adokenai Gu-RU
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