Мосгоризбирком призвал не устраивать истерик при проверке подписей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал кандидатов на выборы в Мосгордуму не устраивать истерик при проверке подписей избирателей.

Ранее кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь опубликовала в своих социальных сетях видео о проверке подписей в 43 округе. По ее словам, ей не дали проверить папки с подписями кандидатов, члены комиссии спрятали их и грозились вызвать полицию. Также она писала о том, что подписи некоторых кандидатов выглядят как "рисовка".

Глава комиссии отметил, что все кандидаты-самовыдвиженцы, которые сдали подписи, имеют право присутствовать при проверке своих подписей и подписей других кандидатов, поэтому не стоит мешать работе комиссии.

"Они имеют право присутствовать, но это не значит, что они имеют права вырывать книги, начинать фотографировать, потому что там есть персональные данные. Поэтому я призываю всех кандидатов спокойно совместно с избирательной комиссией участвовать в процессе проверки подписей и дожидаться ее результатов. Надо доброжелательно относиться друг к другу. Чем больше истерик будет, тем больше будет эта проверка проводиться, потому что это мешает нормальной работе комиссии", - рассказал РИА Новости Горбунов.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78. Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.