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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом будет участвовать в тендере на строительство блока АЭС "Дукованы"

Вчера, 15:27
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© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Росатом будет участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы" в Чехии, сообщил журналистам генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
В понедельник правительство Чехии объявило, что новый атомный энергоблок в Чехии мощностью 1200 МВт будет построен на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики, ориентировочная дата начала строительства – 2028-2030 годы, окончания – 2034-2035 годы.
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"Конечно же, будем принимать участие (в конкурсе - ред.). Все будет зависеть от конечной конфигурации условий, которые чешская сторона выставит", - сказал Лихачев.
"Опять же надо понимать, что в Чехии хорошо знают наши технологии и крайне эффективно работают там реакторы существующие. В этом смысле мы надеемся на определенную преемственность у чешских энергетиков. В то же время рынок есть рынок, конкурс есть конкурс, поэтому предсказать его результаты точно сейчас не может никто", - добавил он.
Ранее сообщалось, что намерение участвовать в тендере высказывали, помимо Росатома, французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
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Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет Росатом.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомЧехияНовости - Ядерные технологииВ мире
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