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РИА Новости

Зеленский поручил улучшить качество мобильного интернета на Украине

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести мероприятия по улучшению качества мобильного интернета в стране, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
В мае Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, подписал указ о внедрении 5G на Украине в 2020 году
"С целью обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений, предоставлении широкополосного доступа в интернет… постановляю: утвердить мероприятия по улучшению доступа к мобильному интернету", - говорится в тексте указа.
Зеленский этим же указом поручил кабмину Украины во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить осуществление мероприятий по улучшению доступа к мобильному интернету и ежемесячно информировать его о состоянии их выполнения.
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