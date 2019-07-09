Зеленский поручил улучшить качество мобильного интернета на Украине

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести мероприятия по улучшению качества мобильного интернета в стране, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.

В мае Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, подписал указ о внедрении 5G на Украине в 2020 году

"С целью обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений, предоставлении широкополосного доступа в интернет… постановляю: утвердить мероприятия по улучшению доступа к мобильному интернету", - говорится в тексте указа.