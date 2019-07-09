ВСУ с начала июля выпустили по ДНР более тысячи мин, заявили в республике

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики в течение девяти дней выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 1135 снарядов и мин, ранения получили трое мирных жителей, заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"За период с 1 по 9 июля украинские силовики, грубо нарушив минские договоренности, выпустили по территории республики 1135 артиллерийский снарядов и мин, из которых 213 снарядов калибром 152 мм, 126 калибром 122 мм и 413 мин калибром 120 мм. В результате обстрелов территории республики трое мирных жителей получили ранения, повреждены 39 гражданских объектов и 17 объектов инфраструктуры, среди которых храм и школа", - заявил Безсонов.

Он добавил, что только за последние двое суток в результате обстрелов населенного пункта Красноармейское на юге ДНР повреждения получили 30 жилых домов.