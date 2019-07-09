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РИА Новости

ВСУ с начала июля выпустили по ДНР более тысячи мин, заявили в республике

Вчера, 15:26
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики в течение девяти дней выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 1135 снарядов и мин, ранения получили трое мирных жителей, заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"За период с 1 по 9 июля украинские силовики, грубо нарушив минские договоренности, выпустили по территории республики 1135 артиллерийский снарядов и мин, из которых 213 снарядов калибром 152 мм, 126 калибром 122 мм и 413 мин калибром 120 мм. В результате обстрелов территории республики трое мирных жителей получили ранения, повреждены 39 гражданских объектов и 17 объектов инфраструктуры, среди которых храм и школа", - заявил Безсонов.
Он добавил, что только за последние двое суток в результате обстрелов населенного пункта Красноармейское на юге ДНР повреждения получили 30 жилых домов.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что за период с 24 июня по 1 июля было зафиксировано 170 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 1185 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, 215 снарядов калибром 122 миллиметра, ранения получили четыре мирных жителя.
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