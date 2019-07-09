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РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла проект о штрафах за "зарплатное рабство"

Вчера, 15:22
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© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении штрафов до 50 тысяч рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.
Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.
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Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Законопроект также увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с 5 рабочих дней.
Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.
Премьер подчеркивал, что действующие нормы позволяют заменить эту организацию, но нередко работодатель этим просто не хочет заниматься по разным причинам. После принятия этих законов у работодателя будет 15 календарных дней, чтобы переоформить документы, а если он этого не делает, наступает административная ответственность, отмечал глава кабмина.
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