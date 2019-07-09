Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российское руководство не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил.

По ее словам, если Кремль ответит на провокацию, то посодействует их деструктивным целям. Она добавила, что считает мирную политику единственным путем для сохранения стабильности.

"Обращаюсь к нашим гостям — Грузия исторически является символом толерантности, и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась", — отметила президент.

Она напомнила, что даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям.

Выходка журналиста

В воскресенье ведущий канала "Рустави-2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P. S." с ругани в адрес Владимира Путина. Помимо президента, он оскорбил также память его покойных родителей.

Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию.

В понедельник ночью канал прервал вещание. Позже руководство телекомпании принесло извинения, эфир продолжился в 07:30 утра (06:30 мск).

Поступок Габунии раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.

"Позор для грузинского народа"

В Кремле заявили, что оскорбления в адрес президента России неприемлемы. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все руководство Грузии решительно осудило эту выходку. Он добавил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.