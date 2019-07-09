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РИА Новости

Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию

Вчера, 15:07
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Грузии, лидер партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российское руководство не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил.
По ее словам, если Кремль ответит на провокацию, то посодействует их деструктивным целям. Она добавила, что считает мирную политику единственным путем для сохранения стабильности.
"Обращаюсь к нашим гостям — Грузия исторически является символом толерантности, и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась", — отметила президент.
Она напомнила, что даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.

Выходка журналиста

В воскресенье ведущий канала "Рустави-2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P. S." с ругани в адрес Владимира Путина. Помимо президента, он оскорбил также память его покойных родителей.
Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию.
В понедельник ночью канал прервал вещание. Позже руководство телекомпании принесло извинения, эфир продолжился в 07:30 утра (06:30 мск).
Поступок Габунии раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Что происходит в Тбилиси после беспорядков

"Позор для грузинского народа"

В Кремле заявили, что оскорбления в адрес президента России неприемлемы. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все руководство Грузии решительно осудило эту выходку. Он добавил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Она напомнила, что у Саакашвили началась предвыборная кампания, по итогам которой он намерен "ценой тотального раскола общества прорваться к власти". По словам Захаровой, грузинский народ, его традиции и культура "стали заложниками бездельников от политики".
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
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РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
"Россия - враг и оккупант" - это всё, что надо знать и о всенародно избранной президенте Зурабишвили, и о грузинском "гостеприимстве".
9 июля, 15:25
AKAndrew Krem
23620023
Запустила процесс, назвав Россию агрессором и врагом. а теперь пытается дистанцироваться от сего политического беспредела! Неплохо отыгрывает, но поздно - покер фэйс испорчен навсегда...!
9 июля, 15:29
prodazhniymoder
23050024
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