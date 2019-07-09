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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проект о социальном предпринимательстве

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Документ, внесенный правительством РФ, выделяет социальное предпринимательство в отдельную область малого и среднего предпринимательства (МСП) и законодательно закрепляет понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". При этом определяются критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и специальные формы и виды их поддержки.
"Инициатива решает важные социальные вопросы – повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг. Закон о социальном предпринимательстве позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно поправкам, поддержанным депутатами в рамках второго чтения, к социальным предприятиям будут относиться те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость "социально уязвимых" категорий граждан. При этом среднесписочная численность таких лиц должна составлять не менее 50% общей численности работников, а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из этих категорий, - не менее 25% фонда оплаты труда.
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К таким категориям отнесены инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов. К ним также будут относиться воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающихся в социальном обслуживании.
Законопроект позволит оказывать адресную господдержку социальным предприятиям, в том числе финансовую, имущественную, информационную, консультационную. Социальным предприятиям будет оказываться содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов и выставок.
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