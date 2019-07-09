Путин 11 июля встретится с Моралесом

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес 11 июля обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Моралес в интервью РИА Новости заявлял, что Боливии интересна закупка оружия РФ, страна рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.

"Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам", - говорится в сообщении.