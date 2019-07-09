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РИА Новости

Путин 11 июля встретится с Моралесом

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Эво Моралес
Владимир Путин и Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес 11 июля обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Моралес в интервью РИА Новости заявлял, что Боливии интересна закупка оружия РФ, страна рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
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"Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.
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Эво МоралесВладимир ПутинБоливияРоссияВ миреПолитика
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