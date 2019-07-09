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РИА Новости

Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

Вчера, 14:56
27396
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид"
Знак Инвалид
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.
"После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра", — пояснил спикер Вячеслав Володин.
В правительстве отметили, что закон связан с началом работы государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". Предоставлять необходимые сведения будет Пенсионный фонд в электронной форме с соблюдением всех стандартов защиты информации.
Отмечается, что если в реестре не окажется нужных сведений, гражданин с инвалидностью сможет предоставить в соответствующие органы бумажные документы.
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Володин ранее заявлял, что закон коснется более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.
Также, согласно законопроекту, инвалидам не нужно будет получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку, его можно будет оформить вне зависимости от региона на портале госуслуг.
Ко второму чтению в законопроект добавили норму, согласно которой не менее десяти процентов мест на парковках общего пользования будет выделяться для бесплатной стоянки инвалидов I и II групп.
Порядок парковки для инвалидов III группы определит правительство.
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На автомобилях должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид", а информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов.
Разрешение можно получить не только на автомобиль, которым управляет инвалид, но и на машину, на которой его перевозят.
Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года. При этом устанавливается шестимесячный переходный период, в течение которого можно подать заявление на включение транспортного средства в соответствующий реестр.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Популярные комментарии
я-то думал, что инвалидам разрешат не приходить каждый год на ВТЭК и не показывать, например, культю - не отросла ли она до того, чтобы можно было понизить группу инвалидности. а тут о правилах парковки... :-/
9 июля, 15:06
елочка нравится
4360015
Лет десять как упростили систему. Проверяться надо, прежде чем делать очередной вброс.
9 июля, 16:31
Vladimir Kazakov
510008
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