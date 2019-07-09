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РИА Новости
Туризм

РСТ: турбизнес ждет оглашения даты начала авиасообщения с курортами Египта

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представители туристического бизнеса готовы начать обсуждать тему открытия продаж путевок в Египет для россиян только после того, как авиационные власти объявят конкретную дату восстановления прямого авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел встречу с египетским послом по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации Ихабом Насром. По ее итогам были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения и определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации.
"Все последние сообщения о развитии ситуации с Египтом не дают конкретной информации туристическому бизнесу", - сказала Ирина Тюрина. По ее словам, туркомпании не будут принимать никаких действий в отношении Египта, пока не получат определенных сведений по дате, с которой можно будет начинать ставить чартерные рейсы.
"После того, как будет официально объявлена дата начала прямых авиаперелетов из России на курорты Египта, туроператорам потребуется две-три недели, чтобы начать чартерные программы в эту страну. Только при наличии конкретной информации от авиационных властей профессионалы турбизнеса будут обсуждать эту тему", - прокомментировала ситуацию представитель РСТ.
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Авиасообщение между Египтом и РФ было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Причиной катастрофы был взрыв бомбы на борту самолета, которую пронес один из сотрудников аэропорта. Решению о возобновлении полетов в апреле 2018 года между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
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