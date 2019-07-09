РСТ: турбизнес ждет оглашения даты начала авиасообщения с курортами Египта

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представители туристического бизнеса готовы начать обсуждать тему открытия продаж путевок в Египет для россиян только после того, как авиационные власти объявят конкретную дату восстановления прямого авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел встречу с египетским послом по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации Ихабом Насром. По ее итогам были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения и определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации.

"Все последние сообщения о развитии ситуации с Египтом не дают конкретной информации туристическому бизнесу", - сказала Ирина Тюрина. По ее словам, туркомпании не будут принимать никаких действий в отношении Египта, пока не получат определенных сведений по дате, с которой можно будет начинать ставить чартерные рейсы.

"После того, как будет официально объявлена дата начала прямых авиаперелетов из России на курорты Египта, туроператорам потребуется две-три недели, чтобы начать чартерные программы в эту страну. Только при наличии конкретной информации от авиационных властей профессионалы турбизнеса будут обсуждать эту тему", - прокомментировала ситуацию представитель РСТ.