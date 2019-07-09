В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Стаханова к 12 годам лишения свободы за то, что он передал участника ополчения агентам СБ Украины, сообщили РИА Новости в министерстве госбезопасности республики.

"Верховный суд Луганской народной республики приговорил жителя Стаханова Николая Полозова к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР "Государственная измена". ", - сообщили в пресс-службе МГБ.

Следствием установлено, что Полозов был завербован сотрудниками СБ Украины, по заданию которых обманным путем вывез на подконтрольную ВС Украины территорию своего товарища по ополчению Василия Крята, которого арестовали и осудили.