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РИА Новости

В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ

Вчера, 14:53
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Стаханова к 12 годам лишения свободы за то, что он передал участника ополчения агентам СБ Украины, сообщили РИА Новости в министерстве госбезопасности республики.
"Верховный суд Луганской народной республики приговорил жителя Стаханова Николая Полозова к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР "Государственная измена". ", - сообщили в пресс-службе МГБ.
Следствием установлено, что Полозов был завербован сотрудниками СБ Украины, по заданию которых обманным путем вывез на подконтрольную ВС Украины территорию своего товарища по ополчению Василия Крята, которого арестовали и осудили.
"За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.
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