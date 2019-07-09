Джон Туртурро снимает спин-офф "Большого Лебовски"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Фильм "Броски Хесуса" о персонаже из "Большого Лебовски" выйдет на экраны в начале 2020 года, . Фильм "Броски Хесуса" о персонаже из "Большого Лебовски" выйдет на экраны в начале 2020 года, сообщает Variety.

Джон Туртурро снова сыграет Хесуса Кинтану. Он же выступил сценаристом и режиссером картины, которая станет спин-оффом "Большого Лебовски" братьев Коэнов. При этом сюжет основывается на культовом фильме Бертрана Блие "Вальсирующие" 1974 года.

В "Бросках Хесуса" рассказывается о любовных приключениях трех неудачников, которых вместе с Туртурро сыграют Бобби Каннавале ("Станционный смотритель") и Одри Тоту ("Амели").

"Кажется, сейчас самое время снять трансгрессивный фильм о глупости людей, которые пробуют, терпят неудачи и пытаются снова понять и постичь загадку женщин", – сказал Туртурро.