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РИА Новости
Культура

Джон Туртурро снимает спин-офф "Большого Лебовски"

Вчера, 15:01
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© Working Title Films, 1998Кадр из фильма "Большой Лебовски"
Кадр из фильма Большой Лебовски
© Working Title Films, 1998
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Фильм "Броски Хесуса" о персонаже из "Большого Лебовски" выйдет на экраны в начале 2020 года, сообщает Variety.
Джон Туртурро снова сыграет Хесуса Кинтану. Он же выступил сценаристом и режиссером картины, которая станет спин-оффом "Большого Лебовски" братьев Коэнов. При этом сюжет основывается на культовом фильме Бертрана Блие "Вальсирующие" 1974 года.
В "Бросках Хесуса" рассказывается о любовных приключениях трех неудачников, которых вместе с Туртурро сыграют Бобби Каннавале ("Станционный смотритель") и Одри Тоту ("Амели").
"Кажется, сейчас самое время снять трансгрессивный фильм о глупости людей, которые пробуют, терпят неудачи и пытаются снова понять и постичь загадку женщин", – сказал Туртурро.
Точная дата премьеры картины пока не сообщается.
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