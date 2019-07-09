Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в ответ на обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что депутаты ГД просили власти Грузии отреагировать на действия радикалов.
Зурабишвили ранее призвала российское руководство не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил.
"Мы в своем заявлении, если перевести его на язык обращения, попросили как раз власти Грузии отреагировать на действия радикалов и прекратить это беззаконие, это отвратительное поведение, которое сегодня происходит в стране в отношении наших граждан", - сказал Неверов в эфире телеканал "Россия 1".
Он добавил, что Россия "не вмешивается во внутренние дела Грузии". По его словам, требования грузинской оппозиции не должны отражаться на "дискредитации", на "оскорблении России", на "возможности безопасного нахождения российских граждан в Грузии".
Ранее Неверов заявлял, что Совет ГД обсудит вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.