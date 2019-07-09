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РИА Новости

ГД приняла закон о возможном ограничении конкуренции при полетах в Норильск

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, допускающий заключение соглашения об особом режиме деятельности при организации авиасообщения с городом Норильском, которое позволяет ограничить доступ на рынок авиаперевозок.
Сейчас органам власти запрещено заключать соглашения с компаниями, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Закон наделяет правительство РФ правом определять отдельные случаи допустимости соглашений, которые могут создавать возможность ограничения конкуренции, но при этом направлены на совершенствование производства и получение покупателями выгод, соразмерных тем, что получены компаниями в результате согласованных действий.
Закон, проект которого внесен правительством, разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в связи с обращением к нему правительства Красноярского края относительно ситуации с авиасообщением в регионе.
В аэропорту Норильска реконструирована взлетно-посадочная полоса, и теперь он может принимать любые самолеты. В связи с этим планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полеты в летний, высокодоходный сезон. Но это может негативно отразиться на экономическом состоянии базовой авиакомпании "Нордстар", которая также осуществляет полеты в низкодоходный зимний и другие периоды, когда других перевозчиков нет. Это, по мнению правительства края, создает риск нестабильного авиасообщения в регионе.
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Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать заключение соответствующего соглашения между Росавиацией, правительством Красноярского края, аэропортом "Норильск" и авиакомпанией "Нордстар", которое гарантировало бы бесперебойную работу и пассажирское обеспечение в течение всего года. Это соглашение должно также содержать положения о рассмотрении базовым перевозчиком заявок авиакомпаний на свободные слоты в аэропорту Норильска и подтверждении аэропортом слотов с учетом замечаний этого перевозчика.
Закон позволит правительству РФ на определенный срок вводить общие исключения из запрета, который существует, при наличии трех условий, пояснял ранее замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Во-первых, не может быть полностью устранена конкуренция, то есть не может быть единственный перевозчик. Во-вторых, не могут налагаться "неразумные" ограничения на участников этого соглашения. В-третьих, не должно происходить завышения цены авиаперевозок из-за частичного ограничения конкуренции.
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НорильскЭкономика
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