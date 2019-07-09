ГД приняла закон о возможном ограничении конкуренции при полетах в Норильск

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, допускающий заключение соглашения об особом режиме деятельности при организации авиасообщения с городом Норильском, которое позволяет ограничить доступ на рынок авиаперевозок.

Сейчас органам власти запрещено заключать соглашения с компаниями, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Закон наделяет правительство РФ правом определять отдельные случаи допустимости соглашений, которые могут создавать возможность ограничения конкуренции, но при этом направлены на совершенствование производства и получение покупателями выгод, соразмерных тем, что получены компаниями в результате согласованных действий.

Закон, проект которого внесен правительством, разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в связи с обращением к нему правительства Красноярского края относительно ситуации с авиасообщением в регионе.

В аэропорту Норильска реконструирована взлетно-посадочная полоса, и теперь он может принимать любые самолеты. В связи с этим планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полеты в летний, высокодоходный сезон. Но это может негативно отразиться на экономическом состоянии базовой авиакомпании "Нордстар", которая также осуществляет полеты в низкодоходный зимний и другие периоды, когда других перевозчиков нет. Это, по мнению правительства края, создает риск нестабильного авиасообщения в регионе.

Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать заключение соответствующего соглашения между Росавиацией, правительством Красноярского края, аэропортом "Норильск" и авиакомпанией "Нордстар", которое гарантировало бы бесперебойную работу и пассажирское обеспечение в течение всего года. Это соглашение должно также содержать положения о рассмотрении базовым перевозчиком заявок авиакомпаний на свободные слоты в аэропорту Норильска и подтверждении аэропортом слотов с учетом замечаний этого перевозчика.