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РИА Новости

Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья

Вчера, 14:55
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законность ареста экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
"Суд признал законность постановления Бабушкинского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 июня", - сказал собеседник агентства.
В начале июля Серпуховский суд продлил арест до 8 октября. По словам адвоката, 11 июля в Мособлсуде будет рассмотрена жалоба уже на продление ареста.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, после чего скрылся с места происшествия. Кулаков вину не признает. По результатам экспертизы, Исаенкова была задушена. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Кроме того, адвокат сообщил, что до сих пор не предоставлены записи с камер видеонаблюдения.
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"До сих пор ищут записи с камер видеонаблюдения. Весь Раменский район ищет видео, там непосредственно с местом преступления находились мощные частные видеокамеры, вроде бы какие-то записи изымались и были направлены в раменский отдел, но никто не знает, где они", -добавил адвокат.
Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего он пообещал разойтись с ней. Потом они снова возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Решили быть вместе с сентября 2019 года. Последняя интимная связь была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь. Вину Кулаков не признает.
Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
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Дело было возбуждено по заявлению супруга Исаенковой, который сообщил, что около 12 часов ночи 1 мая она уехала на машине из дома, из-за того, что ей нужно было помочь каким-то людям. С супругом поддерживала дружеские отношения с 2014 года, официально разведены не были, проживали вместе.
Согласно полученной детализации с мобильного телефона Кулакова, на следующий день было совершено 43 вызова с одного телефона и девять вызовов с другого. По результатам полиграфа, проведенного супруге Кулакова, она "может знать о том, как было совершено лишение жизни Исаенковой, и иметь договоренности с супругом".
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