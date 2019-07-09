Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги

САМАРКАНД, 9 июл – РИА Новости. Киргизия предлагает внедрить "паспорт туриста" в странах СНГ в 2020 году, заявила РИА Новости заместитель директора департамента туризма при министерстве культуры, информации и туризма Киргизии Кыял Кинжематова.

В Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ. В рамках ярмарки во вторник состоялось очередное заседание Совета по туризму организации. Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"До 1 октября члены Совета должны внести свои предложения об инициативе Кыргызской Республики по внедрению туристического паспорта стран СНГ с 2020 года", - сказала Кинжематова по итогам заседания.

По ее словам "паспорт туриста" будет включать в себя всю информацию о туристическом потенциале той или иной страны Содружества, а также вопросы безопасности в этой сфере.