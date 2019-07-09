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РИА Новости
Туризм

Киргизия предлагает внедрить "паспорт туриста" в странах СНГ в 2020 году

Вчера, 14:51
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
© Sputnik / Леван Авлабрели
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САМАРКАНД, 9 июл – РИА Новости. Киргизия предлагает внедрить "паспорт туриста" в странах СНГ в 2020 году, заявила РИА Новости заместитель директора департамента туризма при министерстве культуры, информации и туризма Киргизии Кыял Кинжематова.
В Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ. В рамках ярмарки во вторник состоялось очередное заседание Совета по туризму организации. Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
"До 1 октября члены Совета должны внести свои предложения об инициативе Кыргызской Республики по внедрению туристического паспорта стран СНГ с 2020 года", - сказала Кинжематова по итогам заседания.
По ее словам "паспорт туриста" будет включать в себя всю информацию о туристическом потенциале той или иной страны Содружества, а также вопросы безопасности в этой сфере.
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Власти Киргизии в апреле начали внедрять "паспорт туриста" для иностранных гостей страны. В документе указывается QR- код, благодаря которому каждый желающий сможет попасть на интернет-портал информационного туристического центра и получить полноценную информацию о Киргизии.
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ТуризмНовости - ТуризмСНГ
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