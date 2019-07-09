Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias

Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.

"Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев", — заявил в твиттере действующий глава государства Маурисио Макри.

Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 июля 2019 г.

В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.