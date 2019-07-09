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РИА Новости

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Вчера, 14:49
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© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.
"Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев", — заявил в твиттере действующий глава государства Маурисио Макри.
В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.
Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999-м, но уже в декабре 2001 года досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.
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