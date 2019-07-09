Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.
"Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев", — заявил в твиттере действующий глава государства Маурисио Макри.
Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 июля 2019 г.
В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.
Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999-м, но уже в декабре 2001 года досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.