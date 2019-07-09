Декларация ПА ОБСЕ тешит самолюбие русофобов, заявил Джабаров

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Итоговая декларация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принята с нарушением регламента, чтобы потешить самолюбие русофобов, на позицию России она не повлияет, заявил первый заместитель председателя Комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Летняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла в Люксембурге 4-8 июля. Итоговая декларация включает ряд антироссийских резолюций, в том числе по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку — 2".

"На мой взгляд, было допущено грубейшее нарушение регламента. Потому что при голосовании надо иметь минимум 167 голосов за. Трижды проводил господин Церетели (председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели) голосование по итоговому документу. И трижды не было кворума. Один раз 112 голосов, 108, потом 110 где-то. На требование нашей делегации отказываться от принятия, поскольку это противоречит регламенту, нас грубо одернули и сказали нет, мы все равно примем декларацию. Столько работы проделали антироссийской, конечно, ее примут", - сказал Джабаров на пресс-конференции по итогам участия делегации СФ РФ в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он также добавил, что проблема нарушения регламента в ОБСЕ должна стать темой для широкого обсуждения в ближайшее время. Итоговая же декларация, по мнению Джабарова, не повлияет на позицию России.