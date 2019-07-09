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РИА Новости

Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме

Вчера, 14:45
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КАИР, 9 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Новой административной столицы Египта начал работать во вторник в тестовом режиме, сообщило министерство гражданской авиации в коммюнике.
"Министр гражданской авиации Юнис аль-Масри и министр туризма Рания аль-Машат приняли участие в начале работы аэропорта Новой административной столицы в тестовом режиме… Аэропорт принял первый рейс компании EgyptAir Express", - говорится в сообщении.
По словам министра гражданской авиации, Египет расширяет и модернизирует систему аэропортов страны параллельно с обновлением парка национального авиаперевозчика.
В конце января этого года также в тестовом режиме заработал новый аэропорт "Сфинкс", расположенный в 12 километрах от пирамид Гизы близ Каира. "Аэропорт административной столицы начнет в ближайшее время принимать регулярные рейсы, чтобы разгрузить международный аэропорт Каира", - сказал министр. Помимо столичного региона, аэропорт административной столицы будет обслуживать регионы Айн-Сохна и Суэца, где уже работают и расширяются крупные промышленные зоны с участием иностранного капитала.
"Аэропорт хорошо оснащен и готов принимать самолеты любых размеров… Работа в тестовом режиме позволит испытать инфраструктуру в безопасном режиме", - добавил он.
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Новая административная столица - один из самых масштабных проектов, реализуемых Египтом. Этот проект призван разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 миллионов человек. Новая столица, расположенная в 45 километрах к востоку от Каира, в настоящее время представляет из себя огромную строительную площадку, где возводятся современные жилые кварталы, комплексы правительственных зданий, учебные заведения, квартал для дипломатических представительств, объекты инфраструктуры.
Шестого января президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в новой административной столице крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм Рождества Христова и самую большую в стране мечеть аль-Фаттах аль-Алим.
Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.
Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна быть реализована к 2020 году.
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