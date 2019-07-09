Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T14:39Z
https://ria.ru/20190709/1556349055.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155634/11/1556341146_0:239:2864:1850_1036x0_80_0_0_f37841357a20e3d2a5d742bd430a406b.jpg
РИА Новости

Россию полностью восстановили в правах в ПАСЕ, отметил Лавров

Вчера, 14:39
445
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы восстановлены в полном объеме, и РФ в своей работе будет исходить из этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии.
"Решение Парламентской ассамблеей принято. Права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме без каких-либо изъятий, и это реальность. Мы будем из нее исходить", - сказал Лавров.
Ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье указала, выступая на пленарном заседании ПА ОБСЕ, что утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований.
На июньской сессии ПАСЕ, полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью. Сразу после принятия такого решения глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Вчера, 13:14
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против России
Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один их представитель.
Также позже подтвердилось, что делегации не покинули полностью сессию, а оставили одного-двух представителей.
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече со словацкими коллегами эта ситуация, Лавров указал, что "это здесь вообще не обсуждалось".
Вид на Гурзуф
8 июля, 13:57
В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров
920003
Обсудить 0
Лилиан Мори ПаскьеСергей ЛавровМИД РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ скоро приведет к договоренностям
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин
Корбин призвал нового премьера провести второй референдум по Brexit
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров назвал метод подсчета голосов на ПА ОБСЕ первобытным
Лента
новостей
Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Польский PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с председателем ОБСЕ
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук: отношения России и Украины не улучшились с приходом Зеленского
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров: на летней сессии ПА ОБСЕ Россия столкнулась с небывалой агрессией
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Декларация ПА ОБСЕ тешит самолюбие русофобов, заявил Джабаров
Самолет авиакомпании Air France в аэропорту Руасси Шарль-де-Голль
"Эконалог" на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Вид на Гурзуф
В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния