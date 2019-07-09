Защита экс-главы Марий Эл Маркелова пожаловалась в Страсбургский суд

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова, которого сейчас судят за коррупцию, пожаловалась в Европейский суд по правам человека на то, что процесс проходит в Нижнем Новгороде.

"Я направил в ЕСПЧ жалобу на фундаментальное нарушение конституционного и международного принципа подсудности", - сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Трунов.

По его мнению, удаленность суда от региона, где, по мнению следствия, совершено преступление и где находятся более 200 свидетелей, усиливают позицию обвинения.

Теперь сложнее допрашивать свидетелей, а дальние переезды защитников дополнительно обременяют подсудимых, недоволен Трунов.

Комментарием канцелярии Страсбургского суда РИА Новости пока не располагает.

Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде в мае. С момента задержания - то есть уже больше двух лет - Маркелов содержится в СИЗО.

Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова.