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РИА Новости

Защита экс-главы Марий Эл Маркелова пожаловалась в Страсбургский суд

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова, которого сейчас судят за коррупцию, пожаловалась в Европейский суд по правам человека на то, что процесс проходит в Нижнем Новгороде.
"Я направил в ЕСПЧ жалобу на фундаментальное нарушение конституционного и международного принципа подсудности", - сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Трунов.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
28 июня, 10:47
Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
По его мнению, удаленность суда от региона, где, по мнению следствия, совершено преступление и где находятся более 200 свидетелей, усиливают позицию обвинения.
Теперь сложнее допрашивать свидетелей, а дальние переезды защитников дополнительно обременяют подсудимых, недоволен Трунов.
Комментарием канцелярии Страсбургского суда РИА Новости пока не располагает.
Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде в мае. С момента задержания - то есть уже больше двух лет - Маркелов содержится в СИЗО.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и "помощь" с государственной поддержкой.
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Леонид МаркеловЕвропейский суд по правам человекаМарий ЭлРоссияПроисшествия
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