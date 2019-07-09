Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T14:35Z
https://ria.ru/20190709/1556348733.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154847/66/1548476675_0:109:3076:1839_1036x0_80_0_0_fbf4e00f8f136675bbc341f67c9fee2e.jpg
РИА Новости

Ученые из ВШЭ изучили, как футбол влияет на настроение фанатов и фанаток

Вчера, 14:35
1697
© РИА Новости / Александр ВильфБолельщики "Спартака" с баннером "Вы просили не жечь, мы просили играть"
Болельщики Спартака с баннером Вы просили не жечь, мы просили играть
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Проигранные футбольные матчи сильнее расстраивают мужчин, чем женщин, однако фанатки сильнее волнуются и чаще чувствуют себя несчастными перед началом игры, когда ее исход сложно предугадать. Об этом пишут российские исследователи в Journal of Happiness Studies.

"Футбол – это индустрия развлечений. Поэтому очень важно понимать, что вызывает позитивные эмоции болельщиков. Анализ эмоций на основе фотографий позволит объективно понять, какое зрелище они хотят увидеть. Мы считаем, что мониторинг эмоций болельщиков может стать основой для новой аналитики в футболе", — рассказывает Юлия Найденова, младший научный сотрудник НИУ ВШЭ.

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, как спорт влияет не только на здоровье самих профессиональных атлетов, но и болельщиков, переживающих за них на трибунах и на диванах дома. К примеру, несколько лет назад медики заметили, что число сердечных приступов и вызовов "скорой помощи" выросло в несколько раз во время одного из последних чемпионатов мира по футболу.
Два года назад канадские медики выяснили, что просмотр хоккея тоже может повышать вероятность развития проблем с сердцем. В среднем, как они обнаружили, сердце болельщика бьется в два раза быстрее во время матча, чем в другие моменты времени.
Игровой момент матча Бостон - Монреаль
5 октября 2017, 11:08
Хоккей является одним из самых "валидольных" видов спорта, заявляют ученые
Это может провоцировать инфаркты, инсульты и другие потенциально фатальные неполадки в работе сердечно-сосудистой системы, частота которых, как оказалось, заметно вырастает во время спортивных событий. Подобные открытия заставляют ученых активно изучать те особенности хоккейных и футбольных матчей, которые заставляют болельщиков волноваться, и использовать их для улучшения самочувствия зрителей или защиты их здоровья.
Найденова и ее коллеги провели одно из первых подобных исследований среди большого числа футбольных болельщиков и болельщиц, поддерживающих российские футбольные клубы. Ученых интересовало то, как походы на стадион влияли на настроение фанатов и их удовлетворенность жизнью.
Для получения ответа на этот вопрос ученые собрали и проанализировали примерно 10 тысяч фотографий, опубликованных на официальных ресурсах пяти команд РПЛ, которые больше всего уделяли внимания своему продвижению в сети. В их число попали питерский Зенит, казанский Рубин и три московских клуба – Спартак, ЦСКА и Динамо.
Эти фотографии, полученные в последние три сезона, не считая недавно завершившегося чемпионата России, ученые проанализировали при помощи специального программного обеспечения, способного распознавать лица людей и переживаемые ими эмоции.
Полученные наборы эмоций ученые сопоставили с тем, в какой момент игры были получены фотографии, как играли команды, в том числе уровень владения мячом и прочие статистические показатели, как менялся "букет" переживаний по ходу матча и как фанаты реагировали на его окончательный результат.
Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
6 июля 2018, 13:40
Генетики назвали самые "спортивные" сборные по футболу
Эти сравнения раскрыли несколько интересных трендов и подтвердили несколько расхожих представлений о болельщиках.
К примеру, ученые ожидаемым образом показали, что фанаты более успешных команд, таких как Спартак, гораздо чаще испытывают позитивные эмоции, чем болельщики менее удачливых клубов, подобных "Динамо", регулярно занимающих последние строчки в турнирной таблице и вылетающих из чемпионата.
Вдобавок, мужчины оказались более эмоциональными болельщиками, чем женщины – они в среднем радовались победам сильнее и переживали после поражений заметно больше, чем фанатки. К тому же, их очень сильно радовали красные карточки, выданные игрокам гостевого клуба, что было совершенно не характерно для представительниц слабого пола.
С другой стороны, женщины больше переживали за результат игр, исход которых не был предопределен, тогда как мужчины особо не волновались на этот счет и больше радовались, если их команде удавалось победить в упорной и непредсказуемой борьбе.
Эту методику, как предполагают исследователи, можно применять не только для анализа поведения футбольных фанатов, но и болельщиков, интересующихся другими видами спорта, а также людей на других коллективных мероприятиях. Подобные наблюдения помогут не только сделать "нормальных" фанатов более счастливыми, но и позволят охране стадионов быстро находить провокаторов и хулиганов и предотвращать неприятные инциденты.
Джанлуиджи Буффон получает красную карточку во время матча Реал Мадрид – Ювентус
11 июня 2018, 08:33
Ученые выяснили, как замедленные повторы влияют на футбольных судей
050102
Обсудить 0
Спортсмены и команды
ПФК ЦСКА
Зенит
Рубин
Динамо (Москва)
СпартакОткрытия - РИА НаукаВысшая школа экономикиРоссияРИА НаукаСпорт
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Высотка на Котельнической набережной
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине июля
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Экс-глава Марий Эл недоволен, что его судят за коррупцию в Нижнем Новгороде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния