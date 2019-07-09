Кудрин считает, что "пузыря" потребкредитования в России пока нет

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Я думаю, что тот спор, который сейчас идет, он скорее приведет нас к истине, потому что пока может быть критическая еще черта не пройдена, но она требует постоянного анализа. Если у нас еще в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование под 20%, вот тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте", - заявил Кудрин, выступая во вторник в Госдуме.
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Он отметил, что спор между Минэкономразвития и ЦБ может инициировать дополнительный анализ ситуации.
"Мы пока не можем сказать, это однозначно плохо или мы уже надули пузырь, пока, я думаю, что пузыря еще нет", - добавил Кудрин.