Кудрин считает, что "пузыря" потребкредитования в России пока нет

"Я думаю, что тот спор, который сейчас идет, он скорее приведет нас к истине, потому что пока может быть критическая еще черта не пройдена, но она требует постоянного анализа. Если у нас еще в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование под 20%, вот тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте", - заявил Кудрин, выступая во вторник в Госдуме.