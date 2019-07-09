В Хакасии сошли с рельсов девять вагонов с углем

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КЖД).
"В 11.39 (мск) на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги (республика Хакасия) произошел сход девяти вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия поврежден второй путь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе КЖД отметили, что пострадавших и угрозы экологии нет, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан.