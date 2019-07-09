Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

"Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе, в целом, накалялась, обострялась. Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты, а факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению", - сказал Лавров журналистам.