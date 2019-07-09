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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана накалялась, рассчитывает на сдержанность Тегерана, при этом подчеркивает, что Иран своими действиями не нарушает условия действующих соглашений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе, в целом, накалялась, обострялась. Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты, а факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению", - сказал Лавров журналистам.
"Поэтому рассматривать ситуацию необходимо с учетом этого", - подчеркнул глава МИД РФ.
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