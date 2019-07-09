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РИА Новости

В Киеве националисты напали на журналиста во время пикета канала NewsOne

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом "Россия 1" и украинским каналом NewsOne
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом "Россия 1" и украинским каналом NewsOne
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. В Киеве украинские националисты напали на журналиста "Страны.ua" во время митинга возле здания телеканала NewsOne, сообщило интернет-издание.
Инцидент произошел 8 июля. Националисты вышли на улицы с требованием отменить проведение телемоста между News One и "Россией 1", который был запланирован на 12 июля.
"Во время акции под стенами телеканала Newsone 8 июля националисты напали на журналиста "Страны" Кирилла Малышева, который находился там по редакционному заданию", - говорится в сообщении на сайте издания во вторник.
По данным издания, правоохранители попросили журналиста покинуть митинг "во избежание провокаций".
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На Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ.
Он заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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Вчера, 00:27
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