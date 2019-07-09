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РИА Новости

Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ради уважительного отношения к России со стороны Грузии можно "пожертвовать вином", сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возможные экономические меры в отношении Тбилиси.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
"Когда есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что и я, и мои близкие обойдемся без грузинских вин и без грузинских вод. У нас замечательные вина в России, рекомендую вам", - сказал Володин журналистам.
Кроме того, заявил политик, ради уважения к стране можно "пожертвовать вином". "Не нужно на одну планку ставить народ, страну и вино. Мы считаем, что можно вином пожертвовать ради того, чтобы было уважение к нашей стране, нашим гражданам", - сказал Володин.
Экраны голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Вчера, 14:13
Госдума приняла заявление о санкциях против ГрузииГосдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
По его словам, сегодня в России производятся качественные краснодарские, крымские вина, которые конкурируют с европейскими. "Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают, поэтому... у нас лучшие производители вин на территории России, многое делают, чтобы качество было высоким.... Грузинские вина конкурируют лишь ценой, что касается качества, оно сильно упало и не выходит на существующие стандарты", - сказал Володин.
Он добавил, что в ближайшее время Госдума примет закон, направленный на поддержку виноградарства и виноделия, создание преференций для российских производителей вин.
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Вячеслав ВолодинРоссияГрузияВ мире
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