Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ради уважительного отношения к России со стороны Грузии можно "пожертвовать вином", сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возможные экономические меры в отношении Тбилиси.

Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

"Когда есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что и я, и мои близкие обойдемся без грузинских вин и без грузинских вод. У нас замечательные вина в России, рекомендую вам", - сказал Володин журналистам.

Кроме того, заявил политик, ради уважения к стране можно "пожертвовать вином". "Не нужно на одну планку ставить народ, страну и вино. Мы считаем, что можно вином пожертвовать ради того, чтобы было уважение к нашей стране, нашим гражданам", - сказал Володин.

По его словам, сегодня в России производятся качественные краснодарские, крымские вина, которые конкурируют с европейскими. "Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают, поэтому... у нас лучшие производители вин на территории России, многое делают, чтобы качество было высоким.... Грузинские вина конкурируют лишь ценой, что касается качества, оно сильно упало и не выходит на существующие стандарты", - сказал Володин.