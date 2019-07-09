ОГК-2 и "Мосэнерго" могут обменяться "казначейками", а потом продать их

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" рассматривает возможность передачи казначейских акций ОГК-2 и "Мосэнерго" на баланс друг друга, после этого компании могут продать полученные ценные бумаги, следует из сообщения энергохолдинга и комментария пресс-службы.

"ООО "Газпром энергохолдинг" в рамках работы с капиталом группы рассматривает осуществление передачи казначейского пакета акций ПАО "ОГК-2" (3,889% уставного капитала) на баланс ПАО "Мосэнерго" и передачи казначейского пакета акций ПАО "Мосэнерго" (0,35% уставного капитала) на баланс ПАО "ОГК-2", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что сделки планируется совершить на условиях, которые определят советы директоров "Мосэнерго" и ОГК-2. Кроме того, в настоящее время ГЭХ прорабатывает вопрос определения условий реализации и продажи этих ценных бумаг, что позволит увеличить долю акций ОГК-2 и "Мосэнерго" в свободном обращении и повысить ликвидность, говорится в сообщении.

Представитель "Газпром энергохолдинга" уточнил РИА Новости, что после обмена акциями рассматривается возможность продажи указанных ценных бумаг. Решение об условиях и способе продажи в настоящий момент не принято. Срок продажи после обмена не будет ограничен. На открытии торгов на Московской бирже во вторник акции ОГК-2 стоили 0,54 рубля за бумагу, "Мосэнерго" - 2,264 рубля.

Ранее во вторник ОГК-2 опубликовала решение совета директоров, который согласовал продажу около 4,3 миллиарда акций компании. Кроме того, совет согласовал приобретение около 140 миллионов акций "Мосэнерго", установил порядок определения стоимости и согласовал заключение между обеими компаниями сделок, связанных с распоряжением казначейскими акциями. Совет директоров "Мосэнерго" 10 июля рассмотрит вопросы об отчуждении акций компании, об участии в других организациях и о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.