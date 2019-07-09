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РИА Новости

Приложение Центробанка научили определять признаки подлинности купюр

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПоддельная пятитысячная купюра
Поддельная пятитысячная купюра
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мобильное приложение Банка России теперь может определять некоторые признаки подлинности банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей выпуска 2010 года и номиналом 2000 рублей, это стало возможным благодаря запуску его новой версии, говорится на образовательном портале ЦБ "Финансовая культура".
Новая версия мобильного приложения "Банкноты Банка России" может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1000 и 5000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2000 рублей. Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки.
Приложение не гарантирует подлинности купюр, предостерегают разработчики. В любом случае пользователю стоит самостоятельно проверить другие признаки, которые можно определить на просвет и на ощупь. В приложении есть информация обо всех банкнотах, которые находятся в обращении, и их защитных признаках.
Мобильное приложение ЦБ запустил в июне прошлого года в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел в России. На момент запуска приложение уже "умело" с помощью камеры определить номинал и год модификации банкноты, показывать в интерактивной форме ее визуальные защитные признаки, а также предоставлять краткую информацию про саму купюру.
По данным регулятора, в 2018 году в банковской системе РФ было обнаружено 38,504 тысячи поддельных денежных знаков - на 15% меньше, чем годом ранее. Традиционно чаще всего подделывались банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году было выявлено 27,763 тысячи поддельных пятитысячных купюр, а тысячных - 9,31 тысячи, что почти в два раза меньше показателя предыдущего года. Доля новых банкнот, номиналом 200 и 2000 рублей, среди общего количества подделок незначительна. При этом все подделки были низкого качества, так как были изготовлены на цветных принтерах.
Банкомат
5 мая, 08:00
Осторожно, фальшивка! В ЦБ рассказали все о поддельных купюрах в России
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Центральный Банк РФТехнологииОбщество
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