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РИА Новости

ЕР отреагировала на заявление Милонова, назвавшего "ведьму" мошенницей

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский рекомендовал относиться более внимательно к своим полномочиям депутата Госдумы Виталия Милонова, назвавшего "потомственную ведьму" Алену Полынь "лгуньей и мошенницей".
Соответствующее заявление Пинский сделал в ответ на обращение Полынь (Елена Суликова), поступившее во фракцию.
"Депутату Государственной думы Милонову рекомендовано более внимательно относиться к полномочиям, которыми наделен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
До этого "ведьма" планировала обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, чтобы опровергнуть слова Милонова. На сегодняшний день исковое заявление так и не было зарегистрировано столичными судами. Ранее депутат с иронией заявил РИА Новости, что "ведьма" хочет подать на него в суд, так как, "видимо, силы зла не могут одолеть".
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8 сентября 2016, 13:57
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В январе депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов подготовил законопроект, предусматривающий запрет оздоровительных услуг магов и чародеев, а также рекламы такого сервиса. Депутат предлагает внести поправки в статью 50 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "О рекламе". Политик также предлагает установить запрет на рекламу таких услуг.
Как отмечал Милонов в пояснительной записке, "в отличие от профессиональных психологов и медицинских работников маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности". По его словам, в действующем российском законодательстве "практически отсутствуют правовые нормы, регулирующие указанные услуги".
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Виктор ПинскийВиталий МилоновОбщество
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