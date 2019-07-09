ЕР отреагировала на заявление Милонова, назвавшего "ведьму" мошенницей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский рекомендовал относиться более внимательно к своим полномочиям депутата Госдумы Виталия Милонова, назвавшего "потомственную ведьму" Алену Полынь "лгуньей и мошенницей".

Соответствующее заявление Пинский сделал в ответ на обращение Полынь (Елена Суликова), поступившее во фракцию.

"Депутату Государственной думы Милонову рекомендовано более внимательно относиться к полномочиям, которыми наделен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

До этого "ведьма" планировала обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, чтобы опровергнуть слова Милонова. На сегодняшний день исковое заявление так и не было зарегистрировано столичными судами. Ранее депутат с иронией заявил РИА Новости, что "ведьма" хочет подать на него в суд, так как, "видимо, силы зла не могут одолеть".

В январе депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов подготовил законопроект, предусматривающий запрет оздоровительных услуг магов и чародеев, а также рекламы такого сервиса. Депутат предлагает внести поправки в статью 50 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "О рекламе". Политик также предлагает установить запрет на рекламу таких услуг.