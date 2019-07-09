С севера на юг область протянулась более чем на 220 километров , с запада на восток – на 220 километров. Граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.

Площадь области – 29,8 тысячи квадратных километров.

На территории Калужской области расположены два городских округа, 24 муниципальных районов, 26 городских поселений, 252 сельских поселения. Крупные города – Калуга (областной центр) и Обнинск.

Большую часть Калужской области занимают равнины, поля и леса с разнообразным растительным и животным миром. Леса занимают 47% территории области.

В области разведано свыше 500 месторождений твердых полезных ископаемых. Из них бурый уголь составляет 36% от разведанных запасов в Подмосковном бассейне; огнеупорные и тугоплавкие глины – 61%, стекольные пески – 20%, фосфориты – 17% от разведанных запасов в Центральном регионе России.

Калужская область – один из самых экономически развитых регионов России . На протяжении ряда лет регион является лидером по темпам роста промышленного производства. С 2006 года в Калужской области открыто 108 новых предприятий, в том числе девять новых производств – в 2018 году.

На территории Калужской области создано 12 индустриальных парков , особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" и территория опережающего социально-экономического развития "Сосенский".

Промышленный сектор экономики Калужской области производит порядка 40% валового регионального продукта , здесь работает третья часть населения, занятого в сфере экономической деятельности области.

В Калужской области активно развиваются автомобильный, транспортно-логистический, туристско-рекреационый, агро- и IT-кластеры, а также кластеры металлообработки, фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, авиационно-космических технологий и др.

Автомобилестроительный кластер по объемам производства входит в тройку автоцентров России. В его составе объединены российские и иностранные предприятия. Ядро кластера – "Фольксваген Груп Рус", "Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив" и российские предприятия концерна Volvo.

В рамках фармацевтического кластера работают производства мировых лидеров фарминдустрии: "Берлин-Хеми/Менарини", "Ново Нордиск", "АстраЗенека", "Ниармедик", "Сфера-фарм" и др.

В области работают заводы крупнейших международных концернов : Samsung, General Electric, Continental, Nestle, L'Oreal и др. Активно производство турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптики. Создаются новые высокотехнологичные производства, занимающиеся исследованиями и разработками в различных сферах: от ядерных технологий, авиации и космонавтики до наномеханики и очистки воды.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства был выполнен на сумму 836,9 миллиарда рублей , из них обрабатывающие производства – на 798,5 миллиарда рублей, добыча полезных ископаемых – на 4,1 миллиарда рублей.

По объему произведенной промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях – первое место в стране. Индекс промышленного производства в январе-мае 2019 года в регионе показал 105,2%

Климат области характеризуется умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Он благоприятствует развитию естественной растительности, а также выращиванию озимых и яровых зерновых культур, картофеля, ряда технических культур.

В 2018 году в сфере сельского хозяйства регион занял первое место в ЦФО и третье по стране по темпам роста сельскохозяйственного производства. Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 41,3 миллиарда рублей , что 9,9% больше, чем в 2017 году. Из них производство продукции растениеводства – 17,0 миллиарда рублей, продукции животноводства – 24,3 миллиарда рублей

В Калужской области научными исследованиями и разработкам занимаются свыше 40 организаций. Ядро научно-производственного комплекса области составляют: Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова, Медицинский радиологический научный центр РАН, Научно-исследовательский центр "Космическое материаловедение" института кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН, Специальное конструкторское бюро космического приборостроения института космических исследований РАН, Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств и др.

Калужская область стала пилотным регионом по разработке региональной версии Атласа новых профессий, реализуемого совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Московской школой управления "Сколково".

В Калужской области более четырех тысяч памятников истории и культуры, свыше 30 музеев.

Визитной карточкой региона является промысел деревни Хлуднево Думиничского района, мастера которого с XIX века изготавливали гончарную посуду и глиняную игрушку.

В Калужской области находятся заповедник "Калужские засеки" и Национальный парк "Угра"