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РИА Новости

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл — РИА Новости. Россия готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, но делать их надо по дипломатическим каналам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ, которая проходит в Словакии.
Так глава МИД прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского провести в Минске встречу с участием глав России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал он.

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений. Эти форматы были одобрены Советом Безопасности ООН, и, по словам главы МИД, это "непосредственный инструмент, который необходимо использовать международному сообществу".

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", — добавил министр.

Журналисты также поинтересовались, обсуждалась ли идея Зеленского на встрече в Словакии, на что Лавров ответил, что "эту тему никто не обсуждал".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
8 июля, 15:50
Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Спрятатся за спины глав других государств... вот основная мысль Зеленского и ихонько потявкать по поводу Донбаса и ЛНР....
9 июля, 15:11
сергей гриньков
8580001
Зеленский хочет переложить свои обязанности на кого угодно,лишь-бы самому не касаться Минских соглашений.Но ему все-таки придется запачкать свои холеные ручки.
9 июля, 14:56
ddokshin
8410002
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