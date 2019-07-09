Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл — РИА Новости. Россия готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, но делать их надо по дипломатическим каналам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ, которая проходит в Словакии.

Так глава МИД прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского провести в Минске встречу с участием глав России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал он.

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений. Эти форматы были одобрены Советом Безопасности ООН, и, по словам главы МИД, это "непосредственный инструмент, который необходимо использовать международному сообществу".

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", — добавил министр.