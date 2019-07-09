В "Красном & Белом" объяснили, почему в офис в Челябинске пришли силовики

У здания на улице Рождественского в Челябинске, в котором расположен головной офис компании "Красное & Белое". 9 июля 2019

У здания на улице Рождественского в Челябинске, в котором расположен головной офис компании "Красное & Белое". 9 июля 2019

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правоохранители и налоговики проверяют офис торговой алкосети "Красное & Белое" в Челябинске для подтверждения деловых связей компании с контрагентом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сети.

"Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем", — сказали в компании.

Это не первый случай, когда правоохранители приходят в "Красное & Белое". В декабре ФНС, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН уже проводили обыски на складах и в офисе компании. Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Однако по итогам проверок компания сообщила, что фактов хранения и реализации контрафакта не обнаружилось.

В январе стало известно о планах объединить "Красное & Белое", "Дикси" и компанию "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль") в единый розничный бизнес. Таким образом, появится третий по размеру оборота российский ретейлер. Бенефициару "Красного & Белого" Сергею Студенникову в нем будет принадлежать 49 процентов, а Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (бенефициарам "Дикси" и "Альбиона-2002") — 51 процент. Сделка еще не закрыта.