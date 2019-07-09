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РИА Новости

В "Красном & Белом" объяснили, почему в офис в Челябинске пришли силовики

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУ здания на улице Рождественского в Челябинске, в котором расположен головной офис компании "Красное & Белое". 9 июля 2019
У здания на улице Рождественского в Челябинске, в котором расположен головной офис компании Красное & Белое. 9 июля 2019
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
У здания на улице Рождественского в Челябинске, в котором расположен головной офис компании "Красное & Белое". 9 июля 2019
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правоохранители и налоговики проверяют офис торговой алкосети "Красное & Белое" в Челябинске для подтверждения деловых связей компании с контрагентом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сети.
"Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем", — сказали в компании.
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Это не первый случай, когда правоохранители приходят в "Красное & Белое". В декабре ФНС, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН уже проводили обыски на складах и в офисе компании. Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Однако по итогам проверок компания сообщила, что фактов хранения и реализации контрафакта не обнаружилось.
В январе стало известно о планах объединить "Красное & Белое", "Дикси" и компанию "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль") в единый розничный бизнес. Таким образом, появится третий по размеру оборота российский ретейлер. Бенефициару "Красного & Белого" Сергею Студенникову в нем будет принадлежать 49 процентов, а Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (бенефициарам "Дикси" и "Альбиона-2002") — 51 процент. Сделка еще не закрыта.
Как следует из данных "БИР Аналитик", на прошлой неделе владельцем нескольких структур сети "Красное & Белое" стала кипрская компания.
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ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
за взяткой пришли...
9 июля, 14:15
ViDyawuyVdal' Госдепов
3040009
Которую попросту не успели видать передать, а отравили целый отряд, чтобы было кому нести мешки.
9 июля, 14:19
Амон
1750012
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