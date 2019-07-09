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РИА Новости

В Испании госпитализировали двух человек после забега быков на фестивале

Вчера, 13:59
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МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Туристы из США и Великобритании были доставлены в больницу по итогам третьего забега быков в испанской Памплоне (автономное сообщество Наварра) в рамках празднований Сан-Фермина, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Наварры.
Все они получили травмы. В ходе забега, который продолжался 2 минуты 13 секунд, ни одному из участников быки не нанесли ударов рогами.
До сих пор в больницах остаются три человека, пострадавшие в ходе забега в понедельник – два американца и испанец. Всего с начала забегов пострадали 12 человек.
Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. С 1911 года во время этих забегов погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.
Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знаменитыми благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
8 июля, 19:23
Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании
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