В Испании госпитализировали двух человек после забега быков на фестивале

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Туристы из США и Великобритании были доставлены в больницу по итогам третьего забега быков в испанской Памплоне (автономное сообщество Наварра) в рамках празднований Сан-Фермина, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Наварры.

Все они получили травмы. В ходе забега, который продолжался 2 минуты 13 секунд, ни одному из участников быки не нанесли ударов рогами.

A Pamplona's regular runner was injured today's #RunningOfTheBulls. Javier Muñoz aka El Boti. Hope he recovers soon pic.twitter.com/V2r2phXOBL — Pamplona's Balcony🐂 (@pamplonabullrun) 9 июля 2019 г.

До сих пор в больницах остаются три человека, пострадавшие в ходе забега в понедельник – два американца и испанец. Всего с начала забегов пострадали 12 человек.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. С 1911 года во время этих забегов погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.