Комиссия СФ обсудит угрозы суверенитету России через попытки раскола церкви

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании 11 июля намерена обсудить возможные угрозы российскому суверенитету в связи с попытками раскола православия и дискредитации Русской православной церкви, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Провокация в отношении российских парламентариев в Грузии, атака на православие, все это будет обсуждаться на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ", - сказал Климов РИА Новости.

По его словам, украинская тема – также очень серьезная. "В том числе это и нападки на православных служителей РПЦ", - подчеркнул сенатор.

"В качестве одной из угроз госсуверенитета мы отмечали разжигание межрелигиозной розни, атаку на православие", - сказал парламентарий, отметив, что православие является одним из системообразующих факторов России.

Климов полагает, что эти факты будут обсуждаться и в контексте формируемой "черной книги вмешательств" в дела государств.

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.