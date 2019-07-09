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РИА Новости

Комиссия СФ обсудит угрозы суверенитету России через попытки раскола церкви

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании 11 июля намерена обсудить возможные угрозы российскому суверенитету в связи с попытками раскола православия и дискредитации Русской православной церкви, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Провокация в отношении российских парламентариев в Грузии, атака на православие, все это будет обсуждаться на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ", - сказал Климов РИА Новости.
По его словам, украинская тема – также очень серьезная. "В том числе это и нападки на православных служителей РПЦ", - подчеркнул сенатор.
"В качестве одной из угроз госсуверенитета мы отмечали разжигание межрелигиозной розни, атаку на православие", - сказал парламентарий, отметив, что православие является одним из системообразующих факторов России.
Климов полагает, что эти факты будут обсуждаться и в контексте формируемой "черной книги вмешательств" в дела государств.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
21 июня, 12:22
Сенатор назвал провокацию в Грузии атакой на православие
Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАндрей Климов
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