В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Восьмого июля в одной из частных клиник, расположенной в центре Москвы, во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения. По данному факту … организована доследственная проверка", - сказала она.