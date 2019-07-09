Ряховский: без библейского подхода проблему загрязнения природы не решить

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Проблему загрязнения природы и глобального изменения климата невозможно решить "без библейского подхода", который "дает верную перспективу отношений человека с миром", считает начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергей Ряховский.

Ряховский принял участие в работе круглого стола "Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития", который прошел в Москве с участием религиозных деятелей и экспертов.

Как отметил духовный лидер РОСХВЕ, дискуссии, связанные с загрязнением природы и изменением климата, в последнее время активно ведутся на разных уровнях, и "немало делается для того, чтобы уменьшить негативное влияние человеческой деятельности на окружающую среду".

"Но я убежден, что без библейского подхода к проблеме решить ее не получится. Во-первых, потому, что только библейский взгляд дает нам верную перспективу отношений человека с миром. А во-вторых, потому что без глубокого и, одновременно, простого основания большинство людей не чувствуют свою ответственность за окружающий мир и не видят необходимости менять свой образ жизни и привычки потребления", - отметил в своем докладе Ряховский.

По его словам, библейская книга "Бытие" показывает место человека в творении: Бог доверил человеку власть и ответственность за землю. Заповедь и, одновременно, благословение "наполнять землю и владычествовать над ней", продолжил Ряховский, в библейском контексте означает "заботиться о творении, высвобождая скрытый в нем потенциал".

"Или, другими словами, раскрывая в мире Божью славу. Грех не может изменить Божий замысел, и мы являемся свидетелями все большего раскрытия заложенного в творении потенциала. Но по причине греха это часто приводит не к проявлению Божьей славы, а к эксплуатации людей и природы, к сверхпотреблению одних и голоду других", - признал епископ РОСХВЕ.

По его мнению, "люди, чтущие Бога", могут многое сделать для того, чтобы изменить ситуацию, и действовать надо на всех уровнях сообща.

"С одной стороны, нужна взвешенная богословская позиция, в которой проявлена ответственность человека за творение и учитываются принципы "экономики взаимности". А с другой – необходимо формирование культуры заботы о творении на личном уровне, на уровне семьи, домохозяйства. И работа эта начинается даже не с раздельного сбора мусора, что тоже, конечно, важно, а с изменения подхода к потреблению, с формирования подлинно библейского отношения к миру, в котором мы живем", - заключил Ряховский.