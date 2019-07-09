Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:54Z
https://ria.ru/20190709/1556346739.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9128af65e7496bd03347ed2348e774c.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ряховский: без библейского подхода проблему загрязнения природы не решить

Вчера, 13:54
151
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Проблему загрязнения природы и глобального изменения климата невозможно решить "без библейского подхода", который "дает верную перспективу отношений человека с миром", считает начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергей Ряховский.
Ряховский принял участие в работе круглого стола "Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития", который прошел в Москве с участием религиозных деятелей и экспертов.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи для сирийских беженцев в греко-католической церкви в ливанском городе Захия
8 июля, 12:29
Религиозные лидеры обсудят в Москве миграцию, войны, экологию и терроризм
Как отметил духовный лидер РОСХВЕ, дискуссии, связанные с загрязнением природы и изменением климата, в последнее время активно ведутся на разных уровнях, и "немало делается для того, чтобы уменьшить негативное влияние человеческой деятельности на окружающую среду".
"Но я убежден, что без библейского подхода к проблеме решить ее не получится. Во-первых, потому, что только библейский взгляд дает нам верную перспективу отношений человека с миром. А во-вторых, потому что без глубокого и, одновременно, простого основания большинство людей не чувствуют свою ответственность за окружающий мир и не видят необходимости менять свой образ жизни и привычки потребления", - отметил в своем докладе Ряховский.
По его словам, библейская книга "Бытие" показывает место человека в творении: Бог доверил человеку власть и ответственность за землю. Заповедь и, одновременно, благословение "наполнять землю и владычествовать над ней", продолжил Ряховский, в библейском контексте означает "заботиться о творении, высвобождая скрытый в нем потенциал".
"Или, другими словами, раскрывая в мире Божью славу. Грех не может изменить Божий замысел, и мы являемся свидетелями все большего раскрытия заложенного в творении потенциала. Но по причине греха это часто приводит не к проявлению Божьей славы, а к эксплуатации людей и природы, к сверхпотреблению одних и голоду других", - признал епископ РОСХВЕ.
По его мнению, "люди, чтущие Бога", могут многое сделать для того, чтобы изменить ситуацию, и действовать надо на всех уровнях сообща.
Патриарх Кирилл с полярниками погулял среди пингвинов по берегу Антарктиды
19 февраля 2016, 17:41Религия и мировоззрение
РПЦ: фотографиями с пингвинами патриарх привлек внимание к природеПатриарх Кирилл в ходе своего визита на антарктическую российскую станцию "Беллинсгаузен" отправился на остров Ардли, где полярники показали ему колонию пингвинов. Фотографии первоиерарха с пингвинами вызвали широкий резонанс в интернете.
"С одной стороны, нужна взвешенная богословская позиция, в которой проявлена ответственность человека за творение и учитываются принципы "экономики взаимности". А с другой – необходимо формирование культуры заботы о творении на личном уровне, на уровне семьи, домохозяйства. И работа эта начинается даже не с раздельного сбора мусора, что тоже, конечно, важно, а с изменения подхода к потреблению, с формирования подлинно библейского отношения к миру, в котором мы живем", - заключил Ряховский.
Организатором круглого стола, который прошел в Информационном центре ООН, стал Всемирный конгресс горских евреев (ВКГЕ). ВКГЕ – международная неправительственная организация, которая имеет особый консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и объединяет сообщества горских евреев в России, США, Израиле, Азербайджане и других странах.
901012
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи для сирийских беженцев в греко-католической церкви в ливанском городе Захия
Религиозные лидеры обсудят в Москве миграцию, войны, экологию и терроризм
РИА
Новости
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Комиссия СФ обсудит угрозы суверенитету России через попытки раскола церкви
Бутовский полигон в Москве
К 100-летию основания концлагеря в Андрониковом монастыре откроют мемориал
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол: размывающие семейные ценности подходы Запада не находят поддержки
Лента
новостей
В Новосибирске в женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги
Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
В Генпрокуратуре отметили снижение числа массовых беспорядков в России
Города России. Ярославль
Власти закрыли пляжи Ярославля из-за плохих анализов воды в Волге
Ученые зафиксировали раннее появление аллергенной пыльцы в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Россию полностью восстановили в правах в ПАСЕ, отметил Лавров
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Далай-лама
Далай-лама поделился рецептом "лучшего транквилизатора"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Россия готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана
В Испании госпитализировали двух человек после забега быков на фестивале
Власти Москвы объяснили проведение опросов о ритуальных услугах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: слова священника о женском уме вызывают протест и недоумение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния