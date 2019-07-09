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РИА Новости

Пожарные прибыли в "Зимнюю вишню" без спецоборудования, заявил свидетель

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
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ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 июл - РИА Новости. Пожарные из звена Сергея Генина, прибывшие тушить ТЦ "Зимняя вишня", не имели с собой спецоборудования, чтобы вскрыть запертые двери и спасти людей, заявил в Заводском районном суде Кемерово помощник начальника караула пожарной части №2 Антон Бридов.
"Мы дошли до дверей четвертого этажа, упёрлись в запертую железную дверь и получили приказ от Генина возвращаться в обратном направлении", - рассказал Бридов на заседании суда по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек.
"У нас не было ломов и бензореза в тот день, мы не взяли, потому что не было необходимости... Светящиеся тросы в автоцистерне были, мы их с собой не взяли... У меня на каске был фонарь, у Генина - в руках, переносной",- добавил свидетель.
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Пожарные никого не спасали из "Зимней вишни", заявила пострадавшая
Кроме того, по словам Бридова, его начальник оставил в машине план передвижения пожарных по зданию. "План передвижения Генин смотрел, когда ехали на пожар, мы план не видели, ехали в разных кабинах... Он боевого задания, когда приехали, не давал... Передвигались по приказу командира звена Генина, шли за ним, Генин шел за охранником", - сообщил он.
Также Бридов пояснил, что один из посетителей предлагал пойти за ним, говорил, что на четвертом этаже его дети, но звено пошло за Гениным, который принял решение пойти за охранником по другому пути.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
Пожар в торговом центре в Кемерово
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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