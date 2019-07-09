Ученые зафиксировали раннее появление аллергенной пыльцы в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские ученые зафиксировали, что аллергенная пыльца в 2019 году в Москве появилась раньше обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, ученые из МГУ установили, что уже 31 марта - 1 апреля концентрация пыльцы ольхи в московском воздухе оказалась максимальной. "Был побит рекорд, пыльцы было в пять раз больше (обычного)", - сказал Вильфанд.

Эксперт напомнил, что пыльца ольхи - это аллерген. Кроме того, раньше времени "запылила" береза. В июне очень рано появилась пыльца злаков.