Ученые зафиксировали раннее появление аллергенной пыльцы в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские ученые зафиксировали, что аллергенная пыльца в 2019 году в Москве появилась раньше обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в РИА Новости.
По его словам, ученые из МГУ установили, что уже 31 марта - 1 апреля концентрация пыльцы ольхи в московском воздухе оказалась максимальной. "Был побит рекорд, пыльцы было в пять раз больше (обычного)", - сказал Вильфанд.
Эксперт напомнил, что пыльца ольхи - это аллерген. Кроме того, раньше времени "запылила" береза. В июне очень рано появилась пыльца злаков.
"Считается, что тополиный пух - аллерген, но на самом деле тополь и злаки созревают одновременно. Пыльца тополя вбирает в себя аллергенную пыльцу злаков. Обычно пик злаковой пыльцы наблюдается в середине июня, а в этом году пыльца появилась на две недели раньше", - сказал Вильфанд.