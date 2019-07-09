В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от преступлений за полгода

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ущерб от преступлений за шесть месяцев 2019 года превысил 290 миллиардов рублей, что на 15% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Общий ущерб от преступлений составил чуть более 290 миллиардов рублей, что на 15,3% меньше аналогичного показателя прошлого года", - сказал он во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".

По его словам, итоги полугодия "еще подводятся". "По имеющимся данным могу сказать, что с января по май 2019 года на территории России зарегистрировано 835 777 преступлений. Это на 16 557 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2%). Рост преступлений отмечен в 52 регионах страны, снижение - в 33", - заявил Куренной.

Продолжает снижаться число особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Снижение составило почти 1%", - добавил он.