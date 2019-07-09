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РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от преступлений за полгода

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Кирилл Красильников / Перейти в фотобанкПредставитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
© РИА Новости / Кирилл Красильников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ущерб от преступлений за шесть месяцев 2019 года превысил 290 миллиардов рублей, что на 15% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
"Общий ущерб от преступлений составил чуть более 290 миллиардов рублей, что на 15,3% меньше аналогичного показателя прошлого года", - сказал он во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
По его словам, итоги полугодия "еще подводятся". "По имеющимся данным могу сказать, что с января по май 2019 года на территории России зарегистрировано 835 777 преступлений. Это на 16 557 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2%). Рост преступлений отмечен в 52 регионах страны, снижение - в 33", - заявил Куренной.
Продолжает снижаться число особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Снижение составило почти 1%", - добавил он.
По словам официального представителя надзорного ведомства, количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, сократилось на 3,3% (16 346), а погибших в результате преступлений стало на 2,3% меньше (10 765). Куренной рассказал о нисходящем тренде по преступлениям экономической направленности, в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФОбщество
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