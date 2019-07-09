"Роснефть" сократила добычу из-за действий "Транснефти"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В "Роснефти" объяснили причины снижения добычи, компания связала это с действиями "Транснефти" после проблем на трубопроводе "Дружба".
Агентство Рейтер ранее во вторник со ссылкой на источник сообщило, что добыча "Роснефти" в период с 1 по 8 июля снизилась на 11 процентов по сравнению со средним показателем июня. При этом общая добыча нефти в России в начале июля упала до показателей, близких к минимальным за последние три года, — в 10,79 миллиона баррелей в день.
"Вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям", — заявил представитель "Роснефти".
Он добавил, что существенно сократился прием нефти, в частности, от "РН-Юганскнефтегаз".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из России возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.