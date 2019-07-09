Российские туристы стали больше интересоваться отдыхом в своей стране

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Больше половины всех туристических поисковых запросов россиян к Яндексу в июне относились к отдыху внутри страны. Чаще всего наших соотечественников интересовал отдых в Сочи, Москве, Анапе, Санкт-Петербурге и Геленджике, сообщает "Яндекс. Путешествия".

В десятку популярных городов также вошли Туапсе, Ялта, Казань, Феодосия и Алушта.

По данным исследования, за последние пять лет популярность внутрироссийских направлений выросла в три раза. Туристы стали меньше интересоваться отдыхом у моря (из популярных пляжных направлений растет только доля Крыма) и больше – познавательными поездками, активными и оздоровительными турами. Пользователи все чаще запрашивают информацию об отдыхе в Красной Поляне (Сочи), Карелии, на Алтае и термальных курортах Кавминвод.